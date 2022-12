Mes | Richetti | ' depositata pdl di ratifica | stanchi di perdere faccia e risorse'

La Ragione

E il, sul quale 'non capisco più, siamo oltre l'irrazionalità'. Sull'Ucraina,si è rivolto alla Meloni: 'Un pezzo di mozione di Azione - Iv è stato bocciato. Quando ci invita a non ......Matteoha fatto altrettanto: "Siamo rimasti solo noi: invece di parlare di pos e contanti questa maggioranza riesce a farsi carico dei bisogni del Paese". C'è da dire che ratificare il... Ue: Richetti (Iv-Az), ‘Meloni come in ‘Febbre da cavallo’, gioca con sovranismo e europeismo’ Roma, 16 dic (Adnkronos) – “Mentre la maggioranza ci propone un insopportabile balletto sul Mes, con Forza Italia che cambia idea, prima a favore, poi contro e con Giorgetti che dice di attendere la C ...Roma, 13 dic (Adnkronos) – Come nel "gioco delle tre carte in 'Febbre da cavallo" c'è una "improbabile, ma apprezzabile, transizione dal sovranismo all'europeismo. Sovranismo con il Pos e europeismo c ...