LIVE – Roma-Cadice 0-1 | amichevole 2022 | risultato in DIRETTA

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Latestuale diinvernale. Dopo le prime uscite giapponesi, prosegue il ritiro della squadra giallorossa, che è volata in Portogallo in vista della ripresa della stagione. Appuntamento questa sera, venerdì 16 dicembre, alle ore 20:00. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (23? Alcaraz) 26? Abraham guida la riscossa, il suo tiro è però centrale. 23? IL GOL! IL GOL! IL GOL! LA RETE MERITATA DEL! ALCARAZ COL PIATTONE A RIMORCHIO, 0-1!SOTTO. 22? Alejo sfiora il gol! Tutto solo in mezzo, controlla e calcia ma male: blocca Svilar. 20? Poco spettacolo fin ...

ALBUFEIRA (Portogallo) - Prima amichevole del mini ritiro portoghese per la, che alle 20 affronta gli spagnoli del Cadice allo Stadio Municipal di Albufeira. I giallorossi di Mourinho , che stanno preparando la ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio, sfidano ...