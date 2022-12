LIVE Biathlon | Sprint femminile Le Grand-Bornand 2022 in DIRETTA | Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a caccia di un buon risultato

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 14.03e attesa per le prove di: la sappadina ha cominciato bene la Coppa del Mondo essendo terza nella generale: all’appello manca solo la vittoria dopo piazzamenti sul podio. 14.00giorno amici di OA Sport e benvenuti alladellaa Le, valida per la Coppa del Mondo di. Come seguire lain tv/streaming – La presentazione della gara – Le classifiche di Coppa del Mondogiorno e bentrovati alla ...