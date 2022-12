Iran | le ultime volontà del condannato | «Non piangete | non leggete il Corano | non pregate»

AGI - Agenzia Italia

'Suonate musica allegra, non pregate e non leggete il Corano '. Sono leparole di Majidreza Rahnavard , il manifestante 23enne giustiziato inil 12 dicembre scorso, il secondo dopo Mohsen Shekari (8 dicembre). In un video diventato virale in rete, Rahnavard, ...L'iniziativa dal titolo " Le ragazze di Teheran "2022 " parte da una delle opere più famose ... fino ad arrivare ai tragici fatti di cronaca dellesettimane. Nel contesto degli eventi e ... Iran: il testamento di un condannato a morte, "suonate musica allegra" (LaPresse) È diventato virale sui social network il video che ritrae le ultime volontà di Majidreza Rahnavard, il giovane iraniano di 23 anni impiccato lunedì scorso ...Settanta giornalisti arrestati in Iran dall'inizio delle proteste a settembre, 400 manifestanti condannati nei soli tribunali della capitale, Teheran. Nuove condanne a morte per chi protesta, dopo le ...