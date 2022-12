Inter-Napoli | ansia Rrahmani | le condizioni dopo l’infortunio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Amirè ancora ai box perall’adduttore. Il difensore kosovaro delsi è fermato lo scorso 9 ottobre, durante la partita tra Cremonese ee da quel momento non è mai più sceso in campo. Due mesi di riposo e riabilitazione che, però, non hanno risolto ancora del tutto i problemi dell’ex Verona che anche in Turchia ha lavorato a parte e non è stato schierato contro Antalyaspor e Crystal Palace. Amir(Getty Images), infortunio: assente contro l’? Anche negli ultimi giorni, il centrale difensivo si è allenato a parte sui campi di Castel Volturno e non prenderà parte alle sfide con Villarreal (domani sera) e Lille (mercoledì 21). Giocherà contro l’? Avrà smaltito i ...

AreaNapoli.it

Commenta per primo Mondiali finiti per Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'si era fermato per un fastidio muscolare nel corso della semifinale persa dalla sua Croazia ...contro il... esultanza gol Amir Rrahmani Difficilmente vedremo Amir Rrahmani in campo contro l'. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Ilnon vuole affrettare i tempi. Il recupero del difensore centrale ... Inter-Napoli, per Spalletti rischio emergenza in difesa Juventus vigile sul mercato Nonostante la situazione intricata, la Juventus butta un occhio sul mercato e rimane vigile sulle questioni che riguardano il possibile arrivo di qualche rinforzo. Se il ri ...Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto su Radio Marte per parlare della situazione attuale del Napoli: ecco cosa ha detto ...