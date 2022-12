Dall’annuncio della malattia al trapianto | la battaglia di Mihajlovic | «Sono un uomo con le sue fragilità | ora mi godo ogni minuto» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Era il 2019 quando Sinisascoprì di dover affrontare un nemico imprevisto: una forma acuta di leucemia. Un male contro cui ha lottato instancabilmente, e apertamente, per oltre tre anni. A rendere nota la sua condizione fu lui stesso, in una conferenza stampa a Casteldebole che colse di sorpresa il mondo del calcio. Nel 13 luglio 2019, infatti, l’allora allenatore del Bologna raccontò, interrompendosi più volte per la commozione: «Quando l’ho scoperto ho avuto bisogno di due giorni per riprendermi. Ti passa tutta la vita davanti. Vincerò questaper me, per mia moglie, i miei figli, per chi mi vuole bene». Da quel momento, iniziò la lotta contro la. Il tuo browser non supporta il tag iframe IlCirca tre mesi dopo, il 29 ottobre 2019, ricevette un ...