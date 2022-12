Calcio in lutto | muore Sinisa Mihajlovic | un combattente dal cuore grande

(Di venerdì 16 dicembre 2022)nelper la scomparsa di. Ildala 53 anni Una brutta notizia stronca la tranquillità di un pomeriggio di metà dicembre.è morto all’età di 53 anni. La leucemia ha posto fine alla vita dell’allenatore serbo, dopo una lotta durata tre anni e mezzo. Agli inizi di luglio del 2019, infatti, lo staff medico del Bologna scoprì per puro caso tale malattia, in seguito ad un dolore che assomigliava molto di più ad uno strappo muscolare, un dolore tendineo, un problema all’anca, una frattura da stress. Ma nulla di tutto questo emerse. C’era solo un segnale osseo da indagare e nella risonanza fu scoperta una “leucemia acuta in una persona sana”. Il ...

Si è spento pochi minuti fa Sinisa Mihajlovic: l'allenatore ed ex calciatore da anni lottava con la leucemia Sinisa Mihajlovic è venuto a mancare pochi minuti fa. L'ex calciatore di Sampdoria, Lazio e ...Sinia Mihajlovi è morto:in. Sinia Mihajlovi è morto:in. La notizia sconvolge i tifosi di tante squadre e in generale gli appassionati di: nel corso degli ... Calcio in lutto: è morto Sinisa Mihajlovic - Sportmediaset Sinisa Mihajlovic è morto. Lo annuncia all'ANSA la famiglia del tecnico serbo. Nel comunicato nel quale annuncia la scomparsa, la famiglia Mihahjlovic ha definito la sua morte "ingiusta e prematura". ...L'ex tecnico del Bologna si è spento in un ospedale di Roma. Nel luglio 2019 l'annuncio della malattia: aveva la leucemia ...