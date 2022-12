Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ladideldi scigara dopo gara. Parte la caccia a Marco Odermatt che l’anno scorso ha dominato in lungo e in largo, per l’Italia occhi puntati su Dominik Paris e Luca De Aliprandini. Ecco, di seguito, laevento dopo evento.1. Marco Odermatt (SUI) 600 2. Aleksander Kilde (NOR) 425 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 252 4. Matthias Mayer (AUT) 246 5. Lucas Braathen (NOR) 215 6. Manuel Feller (AUT) 175 7. Alexis Pinturault (FRA) 162 8. James Crawford (CAN) 146 9. Henrik Kristoffersen (NOR) 145 10. Daniel Hemetsberger (AUT) 142 GLI ...

Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. L'austriaco si è imposto sulle nevi austriache con il tempo di 1:25.44, riuscendo a battere lo svizzero Marco Odermatt per 11 centesimi e il connazionale Matthias Mayer per ...13.50 La gara si è conclusa, per cui non ci rimane che ringraziarvi e rimandarvi al superG di domani. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! 13.49 CLASSIFICA FINALE DISCESA ...La Coppa del Mondo di sci alpino arriva sulla Saslong, in una 7 giorni di gare italiane di grandissima tradizione e prestigio che vedrà 3 gare in Val Gardena (2 discese e 1 superG), 2… Leggi ...L'azzurra precede Gut-Behrami e Mowinckel, Brignone quindicesima.SANKT MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Sofia Goggia è stata la più veloce al ...