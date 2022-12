Roma | un’altra notte di sangue sulle strade | morti 3 giovani

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 dicembre 2022)– Ancora spargimento didella Capitale, in cui 3ssimi ragazzi hanno perso la vita dell’ultima. Uno dei drammi riguarda un rider, 30enne e di origine indiana, investito in via Santi Cosma e Damiano in zona Tomba di Nerone a. Il giovane ragazzo, che viaggiava a bordo di un motorino di marca Honda, non è riuscito a sopravvivere dopo l’impatto avvenuto con una Fiat 500. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia locale ed il 118. Il conducente dell’auto, un 22enne, è risultato positivo al test antidroga ed è stato arrestato, con l’accusa di omicidio stradale. Il ragazzo si è comunque fermato per prestare soccorso. Poche ore prima, a perdere la vita in uno scontro tra moto ed auto è stato anche un 27enne di origine ucraina ...