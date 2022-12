Pallanuoto | Euro Cup 2022-2023 | ai quarti Savona in Francia | Trieste in Ungheria

(Di giovedì 15 dicembre 2022) E’ stato effettuato oggi, giovedì 15 dicembre, a Nyon, presso la sede della LEN, il sorteggio degli accoppiamenti dei match deidi finale dell’Cupdi: il, che agli ottavi ha eliminato l’Ortigia, sfiderà i transalpini dell’EN Tourcoing, mentre il, che ha eliminato i francesi del Noisy-le-Sec, se la vedrà con i magiari dello Szolnoki Dózsa. Andata in trasferta per entrambe le italiane. Sorteggiodi finaleCup maschile Panionios GSS (GRE) – CSM Oradea (ROU) A Hid-Vasas Plaket (HUN) – VK Sabac (SRB) Szolnoki Dózsa (HUN) –(ITA) EN Tourcoing (FRA) – SN(ITA) Date di gioco: 25 gennaio – 8 febbraio Foto: ...

OA Sport

