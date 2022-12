Oltre 1 milione di assunzioni per garantire i servizi ai cittadini!

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 15 dicembre 2022) di Funzione Pubblica Cgil via Change.org. I dipendenti pubblici in Italia stanno diminuendo, in 20 anni sono diminuiti di circa 200mila unità e nei prossimi 4 anni altri 300mila andranno in pensione. Come si potràun buono ai cittadini italiani con queste carenze?come la giustizia, la sanità, la scuola, la sicurezza verranno decimati, per questo la CGIL chiede un piano pluriennale