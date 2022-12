Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Speravo di fare meglio | il mio tempo non mi soddisfa”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022)è d’argento nei 100 rana ai Mondiali 2022 diin vasca corta. A Melbourne (Australia) l’azzurro classe 1999, arrivato in finale con il miglior(56.01), non è riuscito a tenere il ritmo dello statunitense Nic Fink (oro in 55.88) e ha dunque terminato in seconda posizione (56.07), confermando il risultato della scorsa rassegna iridata in vasca corta (Abu Dhabi 2021). “di, ma alla fine non ne avevo più di così – ha dichiaratosubito dopo la gara ai microfoni di Rai Sport –. Sono arrivato molto più stanco di ieri alla fine della gara. Mi aspettavo un 55”8 in realtà. È arrivato un 56”07 e vabbè va bene comunque”.argento ...