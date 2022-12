Infortunio Hateboer | ecco le condizioni attuali dell’esterno dell’Atalanta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Brutte notizie per l’Atalanta:ha riscontrato un’infiammazione al ginocchio che lo terrà lontano per alcune settimane Assente l’ultima amichevole contro il Frankfurt, l’esternoHansè stato bloccato da un’infiammazione al ginocchio, costringendolo a continui esami per valutare tale. Secondo quanto risulta da L’Eco di Bergamo, pare che il numero 33 nerazzurro rimarrà fermo ai box per circa 10/15 giorni, saltando di conseguenza le amichevoli contro Nizza e Betis Siviglia (risultando forse disponibile contro l’AZ il 29 dicembre). L'articolo proviene da Calcio News 24.

FantaMaster

... Gasperini ne avrà a disposizione solo due: Hanse Brandon Soppy, al netto di Zortea e ...bisogno ancora di un mese abbondante per mettersi definitivamente alle spalle l'al tendine ...ATALANTA (4 - 2 - 3 - 1) : Musso 5.5;5, Palomino 5.5, Demiral 5 (24'st Okoli 6), Maehle 5;...choc per Dragowski, la caviglia del portiere polacco fa crack: addio Mondiali Atalanta, infortunio Hateboer: le ultimissime sui tempi di recupero Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Serie A è ferma per i Mondiali in Qatar, si gioca proprio oggi la prima semifinale (domani è in programma la seconda). Il campionato ricomincerà il 4 gennaio 2023 con tutte le squadre in campo per ...