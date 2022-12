Caos in Perù | decine di italiani bloccati a Machu Picchu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Leggi Anche, fallisce l'auto - golpe di Pedro Castillo: il Parlamento lo destituisce e viene arrestato Leggi Anchein, spostate in ostello le quattro italiane bloccate per 24 ore su un ...

Agenzia ANSA

Leggi Anche, fallisce l'auto - golpe di Pedro Castillo: il Parlamento lo destituisce e viene arrestato Leggi Anchein, spostate in ostello le quattro italiane bloccate per 24 ore su un bus Secondo dati forniti dalle autorità municipali di Machu Picchu, sarebbero esattamente 779 i turisti bloccati nell'...in , dove centinaia di turisti stranieri, tra i quali alcune decine di italiani, sono bloccati ... Le quattro ragazze bloccate su un autobus in: la storia In viaggio inproprio nei giorni ... Caos in Perù, 4 italiane bloccate su un bus da oltre 24 ore