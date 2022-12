WWE | Vince McMahon può davvero tornare? Forte scetticismo interno | nessuno lo vuole più

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)alla WWE, ma non sembra che questo sentimento sia ricambiato in seno alla compagnia che lui stesso ha sostanzialmente creato. Il 13 dicembre è uscito un nuovo articolo del Wall Street Journal, in cui si afferma cheha detto a chi gli è vicino di aver preso in considerazione l’idea diin WWE, dopo essersi pentito di aver seguito il consiglio di chi gli diceva di ritirarsi in seguito agli scandali economici e sessuali che lo minacciavano e lo minacciano tutt’ora. Fightful ha immediatamente sentito numerosi collaboratori e talent della WWE. Un talent della WWE ha definito la notizia “estenuante” e si è detto speranzoso che la permanenza dialla WWE sia ormai alle ...