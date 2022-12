Ucraina | Castellone | ' da M5S un solo voto su armi | ora situazione diversa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Alla presidente del consiglio, che oggi in aula si è esibita in uno spettacolo indecoroso ridicolizzando i problemi del Paese, ricordiamo che il M5S ha votato undecreto per l'invio delledi difesa inper consentire al popolo aggredito di esercitare il suo legittimo diritto all'autodifesa sancito dal l'articolo 51 della carta delle Nazioni Unite, all'inizio di questo conflitto. Adesso siamo in un momento storico totalmente diverso in cui bisogna lavorare incessantemente per la pace!". Così Mariolinadei 5 Stelle su Fb. "Se però la presidente Meloni chiede in aula a noi, unica vera forza di opposizione al suo governo, quale strategia mettere in campo per raggiungere la pace allora due sono le cose: o pensa che la sua maggioranza non sia in grado di trovare una ...