Running | il 31 dicembre torna la Mooney We Run Rome

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sabato 31laWe Run. Dopo la parentesi estiva della We RunBy Night dello scorso 18 giugno, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km ritrova la sua abituale collocazione il giorno dell’ultimo dell’anno. L’evento, organizzato da Atleticom ASD, è inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di Fidal Silver Label. Gode inoltre dei patrocini del Coni, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio. “Anche quest’anno – dichiara Camillo Franchi Scarselli, presidente dell’ASD Atleticom – vogliamo tenere fede allo spirito della We Run, basato su gioia e condivisione con una partecipazione volutamente aperta a tutti, dai professionisti agli amatori, ...

La Gazzetta dello Sport

Non saranno solo i turisti ad invadere, sabato 17, le strade di Trento : a partire dalle 14.30 infatti il centro cittadino sarà pieno dei ...in apertura di ottobre con il Trento...Domenica 18 La Vettaorganizza In mezzo alla Bessa - Christmas Edition Trail. Tre i percorsi: BESSA HALF 21km preiscrizioni al prezzo scontato di 12 euro entro il 16/12. Sarà possibile ... Le gare di trail-running di dicembre 2022 Cento runners al traguardo nel parco cittadino di Villa Severi. Nella Wild Trail di 23 km e nella Wild Marathon di 43 km vincono 13 atleti toscani, un'abruzzese, due marchigiani e due romagnoli. Nove ...Come tradizione la città di Trento è pronta per essere invasa dai Babbi Natale: Sabato 17 dicembre a partire dalle 14. (ANSA) ...