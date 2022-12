Roma | amichevoli in Portogallo | dove vedere le partite in diretta Tv e streaming

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Valigie pronte in casa. La formazione giallorossa si appresta a volare in, per il mini-ritiro previsto nella regione dell’Algarve (nella parte meridionale dello stato lusitano) in previsione della ripresa del...

Ci sono i Mondiali, i principali campionati sono fermi e i club di Serie A disputano le... dove proverà a portare via almeno un punto contro ladi José Mourinho. L'allenatore italo - ...Belotti sperava di tornare a disposizione per la seconda tournée in Portogallo della, ma al momento non solo salterà le prossimein programma (non è esclusa la convocazione ) ma ...Se Mourinho domani dovesse decidere di farlo partire con i compagni, la scelta sarebbe esclusivamente motivazionale: la lesione muscolare non è ancora guarita ...Infortunio Belotti, tegola per mister José Mourinho e la sua Roma: il Gallo non prenderà parte al ritiro in Portogallo per via della lesione ...