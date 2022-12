Qatar 2022 | Materazzi | “Mbappe lo si ferma temporeggiando” | poi la risposta su Giroud

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Questa sera andrà in scena Francia – Marocco, la seconda semifinale del Mondiale che deciderà chi andrà ad affrontare l’Argentina di Messi nella finalissima di domenica prossima. La Francia arriva sicuramente da favorita ma il Marocco, dopo aver compiuto due miracoli contro Spagna e Portogallo, non vuole smettere di sognare. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport parla Marco, ex difensore dell’Inter e Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale italiana. L’Italia conquistò la Coppa proprio contro la Francia esegnò il gol del pareggio che portò la partita ai supplementari e poi ai rigori. Il difensore definisce la Francia di Deschamps come la favorita della sfida di stasera: “Hanno tutto: tecnica e fisico, come nel 2006. Bisogna cercare di limitarli, resistere, allungare le partite e magari sfruttare il momento in cui ...