Ogni giorno un gioco gratis da Epic Games | 15 in totale

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Anche quest’anno unaldaa tutti gli iscritti allo store fino al 30 dicembre per undi quindici giochi. Tornano i regali giornalieri che i tanti gamer aspettavano dalla società di sviluppo californiana di videogiochi. Fino a domani alle ore 17 è possibile scaricarne due, dalle ore 17 sarà disponibile un altroe così via fino a Natale in modo da riempire le ore di relax delle festività. Giochi per PCdalla A alla Z DaunalCi siamo, è arrivato quel momento dell’anno in cuifa regali a tutti, un...