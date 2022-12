Mario Kart 7 | primo aggiornamento in uscita a 10 anni dal lancio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) I fans diultimamente sono stati molto fortunati e non ci stiamo riferendo tanto al grosso supporto di Nintendo nei confronti di8 Deluxe (sei ondate di tracciati aggiuntivi) bensì la vera notizia riguarda un vecchio ed iconico titolo uscito diecifa:7 (sì, quello lanciato nel 2011). Il suddetto gioco clamorosamente ha appena ricevuto il suodopo oltre un decennio dal. Secondo quanto riportato da Eurogamer, Nintendo ha distribuito l’e le relative note di patch nelle scorse ore. Se giocate ancora a7, che era un’esclusiva per Nintendo 3DS, però non esaltatevi troppo. Il vecchio ...

Strano ma vero . Nel corso della giornata di ieri, Nintendo ha annunciato un nuovo aggiornamento per7. Non sarebbe qualcosa di così strano, se non fosse che il gioco debuttò nel 2011 su Nintendo 3DS e l'ultima patch risale a qualche mese dopo, ovvero maggio 2012. Insomma, dopo oltre dieci ...Offerta Minecraft - Nintendo Switch Scatena la tua creatività e scopri gli mondi creati dai tuoi amici È un gioco di costruzioni e di avventura 25,99 EUR Acquista su Amazon8 Deluxe ...Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Mario Kart 7, ad oltre dieci anni di distanza dal lancio del gioco.Nintendo colpisce ancora con un aggiornamento a sorpresa per Mario Kart 7: scopri con noi il contenuto dell'update!