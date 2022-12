Maltempo a Napoli | crolla un muro in centro | attimi di panico | carabinieri sul posto

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)distamattina a. A causa del, unto in Corso Vittorio Emanuele. La frana ha interessato una porzione dialta quattro metri e lunga circa dieci metri ...

Corriere del Mezzogiorno

Attimi di panico stamattina a. A causa del, un muro è crollato in Corso Vittorio Emanuele. La frana ha interessato una porzione di muro alta quattro metri e lunga circa dieci metri all'altezza del civico 494 dell'...- Prosegue l'ondata diin Campania tanto che la Protezione Civile della Regione ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore 'Giallo' ... Maltempo a Napoli, si allaga la funicolare di Montesanto: chiusa Attimi di panico stamattina a Napoli. A causa del maltempo, un muro è crollato in Corso Vittorio Emanuele. La frana ha interessato una porzione di muro alta quattro metri e ...Al Corso Vittorio Emanuele, all’interno del Parco del Pino, è crollato un muro di contenimento: non ci sono feriti ...