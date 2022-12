La fusione nucleare è ufficiale negli Usa | ma non sarà per tutti | ecco quanto ci vorrà

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic – Alla fine, gli Usa lal’hanno annunciata davvero, dopo le anticipazioni del Washington Post dei giorni scorsi. Usa eOvviamente, le fonti ufficiali del Dipartimento dell’Enegia Usa spingono sulla, definita “una svolta storica”, e quindi “un passo che potrebbe rivoluzionare il mondo”. Nella conferenza stampa a Washington, i dirigenti americani non si contengono, parlando con pomposità dell’esperimento avvenuto in un laboratorio della California. Un esperimento che per la prima volta avrebbe prodotto più energia di quella necessaria per innescarla. “Santo Graal” dell’energia, è una metafora che circola già da un paio di giorni. “Il Sole in una stanza” è stata la suggestiva aggiunta. In buona sostanza, 192 fasci laser ...

Iscriviti subito A casa con l influenza Come riconoscere quella australiana e come affrontarla La svolta nellache arriva dagli Stati Uniti: prodotta più energia di quanta ne è ...Piero Martin sta lavorando alla via italiana per la. Che in realtà è qualcosa di più grande, parte di un progetto senza barriere che coinvolge Paesi del mondo che altrimenti non si parlano. Potere della scienza, e di un progetto di cui ...Scienziati statunitensi hanno testato un sistema di fusione nucleare che per la prima volta è riuscito a produrre in un esperimento di laboratorio più energia di quella che ha consumato per portare a ...Lunedì 5 dicembre è una data che resterà nella storia della scienza grazie al successo dell’esperimento di fusione nucleare condotto negli Usa. Per capire come cambieranno le prospettive dell’energia ...