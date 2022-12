L De Laurentiis | E' frustante il problema della multiproprietà | ovvio che vorrei tanto andare in serie A

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Luigi De,presidente del Bari,ha rilasciato un intervista al Corriere dello Sport,di seguito le sue parole : "Luigi Deun presidente vincente, due promozioni in quattro anni, un terzo posto, quanto sarebbe tentato dallo sfizio di fare un sforzo in più per provare a vincere un nuovo campionato? "Come si fa a dire quest’anno si sale? Non è così che funziona il calcio. L’anno scorso il Parma ha investito 35 milioni rimanendo in B, il Monza con Berlusconi e Galliani hanno speso tantissimo. Non è matematico mai nulla. E’ un torneo dove bisogna fare le scelte giuste, la nostra società si è impegnata economicamente perché è una piazza importante che merita i risultati". Con che stato d’animo vive questa situazione che non le permette di rimanere in A? "E' frustrante il...