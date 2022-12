Ita Airways | oggi e venerdì le due giornate di “recruiting” Ma la compagnia precisa | “E’ solo per conoscerci meglio”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Si svolgea Roma la prima delle duediper assistenti di volo organizzati da Ita. Oppure no? Come tutto quello che ha a che fare con Alitalia prima e Ita poi, nulla è semplice. Quello a cui assistiamo è infatti una sorta di colloquio di Schrödinger che c’è ma allo stesso tempo non c’è a seconda di chi lo osserva, per parafrasare il celebre paradosso del fisico quantistico che vede protagonista un gatto. Breve riassunto, Ita, controllata al 100% dal Tesoro, ha avviato un piano di assunzioni di circa 1.200 persone per accompagnare l’espansione della flotta. Alitalia ha però lasciato in eredità anche 4mila cassaintegrati, il cui mantenimento è a carico delle casse pubbliche. Logica vorrebbe che da questo bacino di professionisti già formati attingesse Ita. La...

