Inail Vittime d' amianto | via libera anche a chi lavora nei porti

Avvenire

- - > Tutele anche ai lavoratori portuali - Archivio . Via libera alla tutelaanche per led'amianto nei porti. A stabilirlo, per il biennio 2021 - 2022, è il decreto 30 settembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 269/2022, che stabilisce procedure e ...... ma sono professionisti valenti che fanno di tutto per salvare vite umane, troppo spessodi ... il 33%, ovvero circa 130mila casi, con un "sommerso" non denunciato all'di circa 125mila ... Vittime d'amianto, via libera anche a chi lavora nei porti A stabilirlo, per il biennio 2021-2022, è il decreto 30 settembre 2022 pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 269/2022. Domande entro il prossimo 16 gennaio ...Nell'Unione Europea gli incidenti stradali nella fascia d'età 18-24 anni causano nel 64% dei casi la morte del guidatore o del passeggero al suo fianco, rispetto al 44% nella popolazione complessiva A ...