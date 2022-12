(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La finale dei Mondiali in Qatar sarà l'ultima recita in Coppa del Mondo per Lionel, che a 35 anni ha trascinato l'a un passo da quel sogno che ora vuole trasformare in realtà. Un ...

La finale dei Mondiali in Qatar sarà l'ultima recita in Coppa del Mondo per Lionel, che a 35 anni ha trascinato l'Argentina a un passo da quel sogno che ora vuole trasformare in realtà. Un Paese intero chiede al capitano di riportare a casa la 'tercera' ma ora è in ansia per ...Ad attendere la vincente c'è l'A rgentina di Leo. La prima pagina del Jerusalem Post ... Ma uno step in avanti lo ha compiuto anche il Jerusalem Post con la sua copertina: undistensivo che ... Il gesto di Messi terrorizza l'Argentina: cosa è successo contro la Croazia A pochi giorni dalla finale dei Mondiali in Qatar i tifosi della 'Seleccion' in ansia per le condizioni del capitano: il gesto compiuto durante l'ultima gara preoccupa un intero popolo ...Con una prima pagina senza precedenti, il quotidiano israeliano in lingua inglese ha deciso di sostenere la nazionale nordafricana che affronterà nella semifinale la Francia e che ha apertamente soste ...