Il declino degli FTR e quello che la AEW non ha capito | forse

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È difficile ai giorni nostri trovare dei wrestler che siano dei pacchetti totali. Non è solo una questione di fisico o di bravura, ma anche di carisma, attitudine, capacità di sopportare il peso mediatico che una posizione può dare. E gli FTR è come se fossero nati per questo, cresciuti per questo, formati per questo. Le loro spalle sono abbastanza grandi da contenere un mondo intero.la AEW non lo hafino in fondo. È stato un 2022 particolare, infatti, per Cash e Dax. Erano partiti a bomba, stavano diventando a mano a mano dei belt collector, avevano messo in fila – sia in singolo che in coppia – alcuni match da applausi. Era aprile, mancavano solo i titoli di coppia della AEW. Erano primi nel ranking. Avevano fatto tutto bene. Poi? Si diceva dovessero iniziare un nuovo feud con gli Young Bucks. Non si è mai ...