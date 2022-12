Golosi di tutto il mondo unitevi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Siete alla ricerca di un regalo gustoso per voi o i vostri amici e che non sia la ventisettesima versione del panettone o il più classico dei pandori? Avete bisogno di una mise en place d’effetto ma siete a corto di tempo o di fantasia? Nessun problema: per ogni occasione c’è la soluzione. ValrhonaUn delizioso ballotin di cioccolati fini Valrhona accompagna le feste di fine anno. Il cofanetto, rivestito di carta da regalo festosa, è composto da un assortimento variegato di ganache, pralinati, scorze di arancia candita e tante altre sorprese al cioccolato per 250 g di dolcezza da gustare in comagnia degli amici davanti al caminetto. In vendita nei migliori negozi e sullo shop online della maison. Leone La magia del Natale è alle porte e Leone è pronta a incantare tutti con la ispirata allo Schiaccianoci alla quale appartiene anche lo scrigno Cri Cri, contenente le amatissime praline di ...