Gisele Bündchen | una ragazza d' oro al suo primo red carpet dopo il divorzio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La supermodella brasiliana torna in pubblicoessersi lasciata dal quarterback Tom Brady e lo fa nel suo Paese natale con un abito total gold. Chiaro il messaggio?

Sky Tg24

La modella slovacca Veronica Rajek , 26 anni, potrebbe essere la nuova fiamma di Tom Brady , il famoso giocatore di football americano passato alle cronache anche per il divorzio daBundchen . Social e quotidiani di gossip credono che i due possano avere una relazione, anche se non ci sono finora conferme ufficiali. Veronica sul suo profilo Instagram però alimenta le voci: ...e Tom Brady Parlando di divorzi è impossibile non menzionaree Tom Brady . La supermodella e la star del football hanno annunciato la separazione proprio sui social . Gisele Bündchen, la top model compie 40 anni e regala 40mila alberi all'Amazzonia. FOTO