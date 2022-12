Gianluca Vialli lascia la nazionale a causa della malattia | “Mi devo curare Spero di tornare presto”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il mondo del calcio italiano si stringe intorno ai suoi campioni. Mentre si segue con apprensione il peggioramento delle condizioni di salute dell’ex calciatore serbo, oggi allenatore, Siniša Mihajlovi?, un altro personaggio molto amato da tifosi e non annuncia il ritiro dalle scene. Un arrivederci, speriamo tutti, lui in primis: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere,in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”. A dirlo è il capo delegazione delleazzurra,, annunciando alla Figc la sua assenza in occasione delle prossime garesquadra, nel 2023, con l’inizio delle qualificazioni all’Europeo 2024.è capo delegazione ...

