(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il cambio di abitudini alimentari, con un aumentato consumo di alcol e cibo, sotto le Feste di, cui si aggiungono la frenesia del periodo, i cambi d’orari dei pasti e la riduzione dell’attività fisica, può incidere sul benessere dell’apparato digerente. Per seguire la Pillola di Salute quotidiana “di”, clicca e ascolta quidi, come prevenirlo Innanzitutto va ricordato che l’alcol è un nemico della dinamica digestiva, così come lo è il fumo che favorisce il reflusso gastroesofageo, l’acidità, il, il dolore retrosternale ed ovviamente anche l’aerofagia. Aerofagia e meteorismo sono tra i sintomi che più frequentemente preannunciano questa situazione, legati ...

DiLei

Un modo per facilitare lache diventa piùdurante la gravidanza. Sarebbe importante mangiare lentamente , questo per contrastare l'insorgenza del gonfiore addominale. Integrare nella ...Quando abbiamo difficoltà a dormire a causa dellae pancia gonfia, potrebbe dipendere dai pasti pesanti. Vediamo, dunque, come preparare in casa un semplice infuso alleato dell'intestino da sorseggiare in inverno, dal sapore intenso ... Digestione lenta e bruciore di stomaco: cosa fare dopo le apericene di Natale Il disturbo è uno dei sintomi più evidenti associati a diverse condizioni a carico del sistema gastrointestinale, ma spesso è semplicemente conseguenza di un’alimentazione ricca di cibi «sbagliati». E ...