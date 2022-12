Berlusconi | «Se vincete con Juve o Milan vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Silvioè inarrestabile. Il presidente del Monza non accenna a fermare i suoi entusiasmi e lo ha fatto anche ieri sera alla cena di Natale all’U-Power Stadium di Monza con gli sponsor e la prima squadra. «Ora arrivanontus,eccetera, io ho messo una stimolazione in più ai giocatori. Secon una di questa grandi squadre viundi» Silvio #show alla festa di #Natale del #Monza pic.twitter.com/Ws7OXxZbcv — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 13, 2022 Forza Italia ha rimarcato il valore della scelta di mettere in panchina Raffaele Palladino dopo aver esonerato Giovanni Stroppa: «Una serata speciale con il mio AC ...

'Secontro Juventus e Milan , faccio arrivare un pullman di tr*** nello spogliatoio'. Con questa frase (che ha indignato il web), Silvio, presidente del Monza , ha ...Silvioe la frase infelice 'Abbiamo trovato un nuovo allenatore - ha detto l'ex ... perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se...