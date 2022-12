Basket femminile | Eurolega 2022-2023 | Schio vince ancora e batte in casa il Mechelen

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il Familacentra la quarta vittoria consecutiva e continua a comandare il gruppo B di. Un rendimento fantastico delle venete in campo europeo, che hanno sconfitto oggi inle belghe delcon il punteggio di 74-70 al termine di una partita che ha vistoallungare subito alla fine del primo quarto, mantenendo poi il vantaggio. Super partita di Jasmine Keys, miglior marcatrice dicon 17 punti. In doppia cifra hanno chiuso anche Astou Ndour (13), Marina Mabrey (12) e Rhyne Howard (11). Alla squadra belga, invece, non bastano i 25 punti di Morgan Bertsch e i 21 di Lisa Berkani.parte forte con Mabrey ed Ndour, ma le belghe reagiscono e passano avanti con i liberi di Bertsch (7-8). Il Famila torna avanti e poi costruisce l’allungo ...

Mercoledì di coppa per la Virtus Segafredo Bolognache, sul parquet di Szekszard, era di fronte ad un crocevia ...Alla ripartenza il copione quasi non cambia: lotta punto a punto praticamente senza sosta molto a lungo. Torna a fare la voce grossa Parker, che garantisce un piccolo vantaggio alle V nere riassorbito ...La Segafredo lotta fino alla fine ma ad avere la meglio sono le padrone di casa che nel secondo tempo ribaltano il punteggio ..."Ci sono poche parole per poter esprimere la sensazione che si prova quando ti chiamano per un evento così importante, grata per questa grandissima opportunità" ...