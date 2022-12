Arriva il Bonus Acqua ma è solo per i più veloci | tante polemiche ma sbrigati a chiederlo

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 14 dicembre 2022), perché non sono cresciute in maniera esponenziale soltanto le bollette di luce e gas. Anche l’ha avuto aumenti importanti che necessitano di sostegni. Le emergenze sembrano non finire mai, così come i, generati per alleviare la crisi che sta mettendo in grave pericolo le economie di famiglie ed imprese, sembrano non essere mai sufficienti. Più vengono elargiti, più aumentano le voci di chi chiede aiuto. Il caro – bollette è la grande emergenza, come sottolineato dalla stessa premier, Giorgia Meloni.(I Love Trading)risorse messe a disposizione delle famiglie e delle imprese. Ma quando si parla di caro bollette si associano, generalmente, i rincari soltanto ai servizi energetici, quali quelli di luce e gas, non pensando, ...