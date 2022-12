Agenzia ANSA

... "i bambini affrontano il freddo estremo, le strutture sanitarie potrebbero non essere in grado di fornire servizi essenziali e i sistemi idrici difettosi stanno aumentando il, estremamente ...Abbiamo sfiorato il gol ma abbiamo anche corso ildi prenderlo e alla fine il pari è giusto ... Non ci aspettavamo di essere così in, ma questo non ci autorizza a pensare in grande. ... Alto rischio per 7mln di bimbi ucraini privi di fonti calore Gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine stanno mettendo "quasi tutti i sette milioni di bambini del Paese a rischio crescente", mentre le temperature invernali continuano a precipit ...Il tenente generale racconta come commando dei Royal Marines siano stati utilizzati per “operazioni segrete” e missioni ...