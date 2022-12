Traffico in Città | il gruppo Pd | “Regna il caos | qualcuno faccia qualcosa”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa a firma deldel Partito Democratico al Comune di Benevento (in foto il capoFloriana Fioretti). “Mai come in questi giorni inile si sentono gli effetti della mancanza di un Pianoe dell’assenza di una “vera” mobilità sostenibile”. Comincia così la nota stampa deldel Partito Democratico al Comune di Benevento. “Qui non è in discussione, evidentemente, – prosegue la nota – l’utilità dei lavori in corso, sia che si parli della cura dei pini del Viale Atlantici che delle opere nei pressi di piazza Bissolati o in via Vetrone. Il punto è che si tratta di interventi programmati. Tutti. Era proprio necessario, allora, avviarli nello stesso periodo?”. “Negli orari di punta – ...