TGCOM

... nel quale rivive la tradizione del tragitto della Madonna Nera di Loreto, con suggestivi 'fugaró'' accesi lungo il percorso, ci sono tante occasionida non perdere: chi vuole calmare l'...GOURMET SKISAFARI, Alta Badia (Bolzano) - Sabato 10 dicembre in Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti, le discese innevate si trasformano in evento gourmet: per un giorno alcuni chef stellati si ... Sagre gastronomiche: weekend di gusto natalizio Gli appuntamenti in programma sono per lo più il culmine e la conclusione di quelli incominciati nel lungo ponte dell’Immacolata, dato che il calendario di quest’anno fa cadere di domenica il 25 dicem ...Ne abbiamo scelte alcune in tutta Italia, per i super golosi, ma anche per chi è a caccia di un regalo “mangereccio”, sempre tra i più graditi. Ecco allora gli appuntamenti per il fine settimana dell’ ...