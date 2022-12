Mondiali | che amichevole a Doha! Del Piero | Materazzi | Cafu e un arbitro speciale… VIDEO

(Di martedì 13 dicembre 2022) In attesa dei campioni attuali impegnati nelle semifinali dei, una parata di vecchie stelle è andata in campo a Doha in un’...

"Per permettere ai tanti marocchinidesiderano sostenere la Nazionale nella sua storica avventura e vivere l'emozione della semifinale dei, Royal Air Maroc ha allestito un vero e proprio ...Alla vigilia della semifinale mondiale, il ct della Francia Didier Deschamps analizza i rivalitroverà di fronte e mette nel conto anche il fattore del tifo contro, vistoallo stadio Al Bayt ...Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Il 28enne emiliano tocca in 14'16«88 davanti al francese ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Non potevano cominciare meglio per l’Italia i Mondiali in vasca corta di Melbourne: prima giornata e ...