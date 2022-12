Milan | non basta Tomori | a Dubai vince l' Arsenal 2 - 1

... un altro tifoso commenta: " A parte Tatarusanu l'atteggiamento di Rebiccambia mai", e ancora: " Oltre Tatarusanu , Rebicpuò giocare nel. Sbaglia tutto, movimenti, passaggi, stop. ...(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Kalulu (46' Thiaw), Gabbia, Tomori, Pobega (46' El Hilali); Tonali, Vranckx (75' Bennacer); Saelemaekers (46' Diaz), Adli (75' Krunic), Rebic (75' Bozzolan); Origi (...Il Milan affronta l’Arsenal in amichevole. La cronaca con gli highlights del match disputato martedì 13 dicembre per la Dubai Super Cup A un mese esatto dall’ultimo match disputato contro la ...CKo per il Milan nella sua prima amichevole nel ritiro negli Emirati Arabi. I rossoneri di Stefano Pioli sono stati sconfitti per 2-1 dall'Arsenal ...