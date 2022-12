Maxi operazione contro la ‘Ndrangheta | oltre 70 arresti | la cosca operava anche a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nel corso della mattinata di martedì 13 dicembre, il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri unitamente al Servizio Centrale d’Investigazione sulla Criminalita? Organizzata e al G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza stanno eseguendo una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica, a carico di 13 soggetti indagati a vario titolo per i delitti, tra gli altri, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione aggravata dalle modalita? mafiose e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e in materia di lavoro (imputazione riguardante 6 soggetti). In, e? stata data esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni e disponibilita? finanziarie ...