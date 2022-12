Marcolin | La forza del Napoli è il gruppo | tutti utili | titolari e danno una mano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dario,ex calciatore del,è intervenuto a Febbre a 90,su Vikonos Web Radio/Tv,di seguito le sue parole : " La sorpresa di questi Mondiali é certamente il Marocco, arrivato in semifinale dopo aver battuto Spagna e Portogallo. La squadra peraltro ha preso un solo gol, sta cavalcando un sogno e spera ora di battere la Francia, anche sepensiamo alla finale tra i transalpini e l’Argentina. La Francia è solida, ha soluzioni, una difesa forte ed un attacco formidabile: Griezmann, Giroud, Mbappé, senza contare un Dembelé fortissimo. Mi piace molto la Croazia, ha cazzimma e qualità, i suoi calciatori giocanoin Europa, Brozovic-Modric è un tandem di centrocampo straordinario.la snobbano, eppure la Croazia è vicecampione del Mondo. Se arriva in finale non mi meraviglia. ...

