Inter | Dumfries e il possibile approdo al Chelsea La Gazzetta | “Sistemare il bilancio e trattenere Lukaku”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Finita l’avventura con la sua Olanda, Denzelè già tornato per godersi il suo riposo e per poi allenarsi nuovamente con i neroazzurri. L’olandese ha giocato un bel Mondiale, degna di nota la sua prestazione contro gli Usa, in cui l’ex Psv ha realizzato due assist e un goal, permettendo ai suoi di raggiungere L'articolo

, assalto dell'Arsenal per: ma lo scambio non va a segno, i nerazzurri dicono noIl nome è quello di Denzel, che ai Mondiali in Qatar ha ribadito le sue doti, evidenziandole con ...Troppi per il bilancio dell', che dovrà per forza procedere prima una cessione: è necessario incassare, e in mente vengono i 'soliti' nomi. Tra questi Skriniar,e Bastoni, sul quale le ...Finita l'avventura con la sua Olanda, Denzel Dumfries è già tornato per godersi il suo riposo e per poi allenarsi nuovamente con i neroazzurri. L'olandese ..."Credo che la cessione dell’Inter sia inevitabile". Ne è convinto l'ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo, oggi protagonista di un'intervista con ...