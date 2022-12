Focolaio di nuova malattia respiratoria E c’entrano i Mondiali di calcio…

Leggi su formiche

(Di martedì 13 dicembre 2022) Decine di casi della Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus (Mers-CoV), conosciuta anche come l’influenza del cammello, si sono registrati durante idi calcio 2022 in Qatar. Tra i sintomi di questa, scoperta per la prima volta nel 2012, ci sono febbre, vomito, tosse, dissenteria e difficoltà per respirare. Ildurante l’evento sportivo ha spinto le autorità sanitarie del Regno e l’Australia a prendere provvedimenti (tra cui sorveglianza sanitaria su chi arriva dal Qatar) con l’obiettivo di evitare la diffusione di questo coronavirus. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), circa il 35% dei pazienti contagiati con l’influenza del cammello sono deceduti, per cui si considera più mortale del Covid-19. Al momento non esiste una terapia specifica per curare la ...