Da Jeeg Robot a Mazinga | addio a Ichiro Mizuki | il papà delle sigle tv

È morto a 74 anni il cantante più celebre tra gli appassionati di anime giapponesi: aveva intonato le sigle sonore di Mazinga ed'acciaio. Grande lutto nel mondo della musica giapponese per la morte di Ichiro Mizuki , 're delle canzoni degli anime', apprezzatissimo e molto famoso in Oriente. Soprannominato 'Aniking' ...Voce originale delle sigle di alcuni dei cartoni animati con cui sono cresciuti intere generazioni in tutto il mondo, da Mazinga Z a Capitan Harlock, Tekkaman, Voltron,D'Acciaio, che in ...Scomparso all'età di 74 anni per gravi problemi di salute Ichiro Mizuki, l'iconico cantante giapponese delle più famose sigle tv anime, da Mazinga Z a Jeeg Robot ...Scomparso Ichiro Mizuki, la voce delle sigle anime giapponesi: tra le sue canzoni più famose le sigle di Jeeg Robot e Mazinga.