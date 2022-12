Cruciani con la maglia del Napoli | “Me l’ha regalata il grande De Laurentiis” – FOTO

(Di martedì 13 dicembre 2022) Giuseppeespone ladeldurante il programma ‘La Zanzara’ il conduttore: “MeDe”. Il giornalista e conduttore radiofonico si è presentato in conduzione del suo programma con ladel. “MeDe, spero che ilvinca lo scudetto. L’ho sempre considerato unpresidente” ha detto. Il conduttore de ‘La Zanzara’ è tifoso laziale e molto simpatizzante per la Juventus, vederlo con ladel, insomma è qualcosa di veramente singolare. L'articolo proviene da Calcio, notizie su ...

Giuseppe, noto tifoso della Lazio e simpatizzante juventino, ha indossato durante la diretta del suo programma 'La Zanzara' su Radio 24 una maglia del Napoli. Il conduttore radiofonico, che ha ...Nel 2004 fonda la Compagnia Veronicacui conduce un'indagine sul rapporto fra memoria e drammaturgia contemporanea. Nel 2008 firma la regia de Il ritorno, il cui testo, di Sergio ... [FOTO] Cruciani con la maglia del Napoli: "Spero vinca loo scudetto" - Arriva l'ammissione: per lo Scudetto tifa Napoli. E a dirlo è davvero l'ultima persona che i napoletani si aspetterebbero.Aurelio De Laurentiis e la FIGC: due mondi opposti che non troveranno mai. Spesso il presidente del Napoli si è trovato in conflitto con la “Federazione Italiana Giuoco Calcio” su temi che riguardano ...