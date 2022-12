Bonus Internet | la notizia che scalda il cuore

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ecco il via libera da parte della Commissione Europea a una proroga della durata di un anno. Si tratta del piano voucher per la connettività. Il tutto riguarda una certa fetta di soggetti ossia quelli che sono i titolari delle Partite IVA, per micro e piccole imprese. Saranno salvi ben 430 milioni di euro di risorse. Come si ottiene questo rimborso? Il rimborso riguarda le connessioni che arrivano fino a un massimo di oltre 1 Gbit/s. Riguarda poi una certa categoria di persone, ossia i professionisti con la Partita IVA, e anche per le micro imprese, le piccole e le medie imprese. Riguarderà poi un periodo abbastanza lungo ossia tutto il 2023 del “Piano voucher”. Si tratta di ottenere un incentivo, che può arrivare anche fino a una cifra che arriva a ben 2.500 euro, riguarda l’attivazione di connessioni ain banda larga e ultra larga. ...

