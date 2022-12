Biciclette e monopattini sui marciapiedi | «Già 293 le multe dall’inizio dell’anno»

I veicoli, ovvero auto, moto, scooter,, superato il concetto di possesso, passano da un utilizzatore all'altro, per cui il loro stato d'uso, per garantirne la sicurezza, ...... per un totale di 3280in sharing. Nel dettaglio sono presenti BOLT con 550 e - bike, ... a partire dal bando dei, ho iniziato a mettere ordine. In questa ottica cercheremo di ...Il dato. L’assessore Zenoni risponde a un’interrogazione: «Controlli quotidiani in via Paglia e frequenti nei dintorni. Più ordine col nuovo bando». Transito e abbandono selvaggio di monopattini elett ...In particolare, le biciclette controllate sono state 61 ... Le violazioni contestate ai 31 conducenti di monopattini sono state, invece, 13: quattro per la sosta illecita sul marciapiede (sanzione da ...