Alluvione | sindaci | “Già 40 aziende di Ischia verso il fallimento”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono già 40 lediche hanno attivato le procedure fallimentari in conseguenza della. Il dato è stato fornito dal sindaco di Forio, Francesco Del Deo, sentito oggi dalla Commissione Ambiente della Camera. Del Deo, che ricopre anche la carica di presidente dell’Ancim (l’associazione dei comuni delle isole minori) ha chiesto leggi ad hoc per l’emergenza e maggiori poteri al commissario Legnini oltre all’avvio immediato delle manutenzione degli alvei e dei sistemi di sicurezza idrogeologica strutturali. Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, ha detto che l’isola è letteralmente in ginocchio dopo l’ennesimo disastro e che tutti e sei i comuni ischitani dovranno essere ricompresi nel disegno di legge per le misure di sostegno post. “Abbiamo il dovere morale ...