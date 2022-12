(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lapotrebbe apportare significative modifiche ai suoipiù rilevanti nel campo delle. In particolare, secondo la Reuters, la Casa nipponica ha in programma di incontrare all'inizio dell'anno prossimo i suoi principali fornitori per illustrare delle correzioni alla strategia al 2026, presentata alla fine del 2021 e caratterizzata da investimenti per 30 miliardi di dollari e dal lancio di 16 veicoli a batteria: sul tavolo ci sarebbe ildiprogrammi per lo sviluppo di prodotti come le eredi delle due primepure, labZ4X e la Lexus RZ. I motivi. Stando alle ricostruzioni dell'agenzia di stampa, le modifiche ai piani sarebbero legate all'intenzione delladi migliorare la ...

Quattroruote

Il nostro obiettivo rimane comunque quello di raggiungere il maggior numerodi aziende; ...ad avere un ruolo centrale nel processo di vendita e di rappresentazione del marchiosul ...'Potevamo consegnare molte più vetture, ma in percentuale abbiamo fatto bei numeri e penso che abbiamo gestito meglio di altri la crisi dei chip'. Il vice president diMotor Europe per il Product and Marketing Management, Andrea Carlucci, si gode i risultati commerciali che il costruttore delle Tre Elissi si sta conquistando nel Vecchio Continente tenendo ... Toyota, possibile rinvio per alcuni progetti di auto elettriche - Quattroruote.it I campioni in carica Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel faranno da apripista - Giniel de Villiers e Dennis Murphy tornano a gareggiare nella Dakar - Henk Lategan e Brett Cummings puntano a stupire all ...Com’è stato il 2022 nel settore auto aziendali per la Toyota Motor Italia Quali sono gli orientamenti dei fleet manager A rispondere a questi e altri quesiti è Christian Mohorovicich, direttore comm ...